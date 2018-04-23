В Киеве движение транспорта возле станции метро "Дорогожичи" ограничат до 30 апреля в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" на странице ведомства в Facebook.

Фото: facebook.com/kievavtodor/posts/879102178939330

"С 23.04.2018 до 30.04.2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту ул. Елены Телиги будет частично ограничено движение транспорта от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича (тоннель). Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укравтодоре" обещают полностью отказаться от ямочного ремонта в 2020 году.

Также мы сообщали, что в Киеве до 30 июня обещают активно ремонтировать дорогу на улице Телиги.