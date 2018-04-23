В понедельник, 23 апреля, к протестам в Ереване начали присоединяться люди в военной форме.

Об этом сообщает армянская редакция Радио Свобода.

Около двух десятков молодых людей, а также мужчина в форме подполковника и с армянским флагом в руках присоединились к шествию на улице Ханджяна. Они утверждают, что прибыли из военной части, но отказались уточнить, из какой именно.

Фото: azatutyun.am

Как сообщает ТАСС, Минобороны Армении осудило примкнувших к демонстрациям военных. Согласно оценке оборонного ведомства, эти действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах.

Акция протеста в Ереване продолжается с 13 апреля из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления, и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр.

Напомним, что утром 23 апреля демонстранты в Ереване перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги.

Как сообщала "Страна", 22 апреля после разгона демонстрации в Армении полиция задержала более 200 человек. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о задержании эксперта-международника Степана Григоряна.