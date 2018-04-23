Американское руководство планирует 14 мая открыть посольство в Иерусалиме. Такое заявление сделал пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Открытие посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме состоится 14 мая этого года, в День независимости Израиля",- сказал Гандлер и добавил, что израильская сторона ожидает участия очень важных гостей в церемонии и праздновании независимости государства.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что десять государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим.

Ранее "Страна" писала о том, что процесс перемещения посольства Соединенных Штатов Америки в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим может быть завершен в мае нынешнего года вместо заявленного почти двухлетнего периода.