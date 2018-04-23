В России пользователи жалуются на проблемы с доступом к YouTube. Связаны ли проблемы с доступом с блокировкой Telegram, пока неизвестно. Об этом сообщает DownDetector.

По данным мониторингового сайта, проблемы с доступом возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Калуге, Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Пользователи отмечают, что у них не открывается не только сайт, но и приложение в телефоне и на других устройствах.

Фото: downdetector.com

Напомним, Таганский суд удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.

Отдельным пунктом значилось, что решение подлежит немедленному исполнению.

Суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram остается доступным в России, а "конфиденциальность не продается".