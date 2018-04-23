В понедельник, 23 апреля, на экстренную линию полиции поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров в Луцке трое человек накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в Mersedes.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Затем авто темно-зеленого цвета на иностранной регистрации увезло похищенного в неизвестном направлении. Меньше чем за час полиция задержала похитителей.

Для этого полицейские ввели план "Перехват". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что под Луцком полиция освободила майнеров, которых два дня пытали в подвале.

Как сообщала "Страна", в Луцке после скандала в развлекательном заведении парню выстрелили в живот.