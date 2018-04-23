В понедельник, 23 апреля, суд в Бельгии приговорил последнего из оставшихся в живых организаторов парижских терактов 2015 года Салаха Абдеслама к 20 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным подсудимого Салах Абдеслама и Суфьяна Айри в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы", - говорится в приговоре.

Обвиняемый отказался от личного участия в суде, поскольку находится сейчас в тюрьме во Франции, где ждет суда по основному обвинению в участии в парижских терактах. В зале суд,а находится его бельгийский адвокат.

Фото: tass.ru

Напомним, что 13 ноября 2015 года группа террористов совершила в стране серию нападений: погибли 130 человек, 350 получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, во Франции было объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщала "Страна", Абдеслам был главным подозреваемым в организации серии терактов в Париже, произошедших 13 ноября 2015 года.

Ранее в сети появилось видео, смонтированное из снимков камеры наблюдение, авторы которого сообщают, что на кадрах запечатлен момент взрыва в кафе Контуар Вольтер 13 ноября 2015 года.