Известный украинский шоумен стал ведущим на российском канале
Популярный украинский шоумен, сценарист, телеведущий и резидент "Камеди Клаб", участник "Дуэта Чехова" Антон Лирник стал ведущим проекта "Шоу выходного дня" на российском телеканале СТС.
Об этом пишет "Медианяня".
Премьера телешоу состоится 11 мая.
Лирник будет вместе с россиянами: участником "Камеди Клаб" Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым.
"Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов", - говорит Роман о дуэте с Лирником.
"Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль, - добавляет Антон. - Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось".
Как сообщала "Страна", известный украинский шоумен Антин Мухарский сообщил, что живет на 6 евро в день и заговорил о суициде.
Напомним также, что еще один известный украинский шоумен Сергей Притула рассказал, как драка в Лондоне едва не стоила ему жизни.