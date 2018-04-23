Популярный украинский шоумен, сценарист, телеведущий и резидент "Камеди Клаб", участник "Дуэта Чехова" Антон Лирник стал ведущим проекта "Шоу выходного дня" на российском телеканале СТС.

Об этом пишет "Медианяня".

Премьера телешоу состоится 11 мая.

Лирник будет вместе с россиянами: участником "Камеди Клаб" Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым.

"Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов", - говорит Роман о дуэте с Лирником.

"Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль, - добавляет Антон. - Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось".

Как сообщала "Страна", известный украинский шоумен Антин Мухарский сообщил, что живет на 6 евро в день и заговорил о суициде.

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