К концу 2018 года произойдет девальвация гривны до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%.

Об этом говорится в прогнозе Международного рейтингового агентства Standard&Poor's, передают "Украинские новости".

При этом курс гривны на конец следующего года прогнозируется на уровне 30,5 UAH/USD.

Ожидается, что в 2020 и 2021 годах будет ревальвация до уровня 29,8-28,8 UAH/USD соответственно.

Рост ВВП в 2019-2021 годах замедлится до 2,9%.

При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 8,9%, в 2019 - 7,5%, а в 2020-2021 годах - 7%.

Ранее "Страна" сообщала, что доллар продолжает дорожать на украинском межбанке.

Также в Минэкономики обещают украинцам доллар по 34 гривны - прогноз.