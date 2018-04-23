На Днепропетровщине в городе Каменское на улице нашли человеческие конечности. Жуткую находку местные жители обнаружили сегодня, 23 апреля, на улице Вокзальной, неподалеку от дома № 25. Об этом сообщает сайт Каменского.

На месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование начато по статье УК "Умышленное убийство".

Кроме того, сотрудники полиции устанавливают возможных свидетелей данного происшествия.

Также полиция обращается с просьбой к тем, у кого-то пропали родственники или знакомые, сообщить об этом правоохранителям.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Немирове двое мародеров выкапывали останки жертв нацистов в поисках драгоценностей.

Также мы сообщали, что через два месяца после крушения Ан-148 в Подмосковье нашли новые останки тел и части фюзеляжа.