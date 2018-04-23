Начальник главного управления Нацполиции Николаевской области Юрий Мороз больше не возглавляет управление полиции в регионе.

Об этом сообщает "Громадське".

"Юрий Леонидович теперь будет работать советником председателя национальной полиции Украины, мы же ожидаем нового руководителя, кто им будет пока неизвестно приказа еще не было", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Елена Бережная.

По ее словам, такое изменение должности не связано с расследованием самоубийства Владислава Волошина. Она отметила, что Морозу предложили новую работу и он согласился.

Фото: hromadske.ua

Юрий Мороз возглавлял полицию в Николаевской области с августа 2016 года. После самоубийства руководителя областного аэропорта и летчика Владислава Волошина активисты отмечали возможную необъективность расследования трагедии, поскольку Юрий Мороз в 2012-2013 работал в должности вице-президента по вопросам безопасности "Авант Банка" под руководством нынешнего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Напомним, что губернатор Николаевской области Савченко сложил полномочия на время расследования гибели руководителя николаевского аэропорта Волошина.

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