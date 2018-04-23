Сегодня, 23 апреля, служба безопасности нагрянула с обысками на предприятие публичного акционерного общества "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводятся в рамках расследования о подготовке диверсии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время походят следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии)", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Следственные действия проводятся на основании определения суда.

Как сообщает УНН, обыски проходят в рамках двух статей - ст.113 и ст.114 (подготовка к диверсии и шпионаж).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич".

Как сообщала "Страна", ранее в Запорожье на автовокзале задержали военного с гранатами и самодельной бомбой.

Также "Страна" писала, что нардепа Богуслаева заподозрили в тайной продаже китайцам 56 процентов акций "Мотор Сич".