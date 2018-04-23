Минобразования утвердило и обнародовало приказ о приеме детей в школы, в котором вводится понятие жеребьевки и территориального принципа.

Согласно документу, под жеребьевкой поднимается способ конкурсного отбора детей для зачисления на свободные места, процедура которого одобряется педагогическим советом учреждением образования, утверждается руководителем, осуществляется при добровольно присутствии родителей детей, которые претендуют на свободные места, на принципах случайной выборки, публичности, прозрачности и открытости.

Кроме того, в приказе говорится, что порядок жеребьевки не распространяется на специализированные учебные заведения, художественного, военного, спортивного профиля, научно и социально-реабилитационные центры и учреждения профессионально-технического образования.

Для зачисления в школу, одному из родителей необходимо написать заявление.

К заявлению прилагаются:

1) копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность;

2) оригинал или копия медицинской справки № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра", форма которой утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины от 16.08.2010 г. № 682, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10 сентября 2010 г. № 794/18089;

3) оригинал или копия соответствующего документа об образовании (кроме учеников первого и второго классов): табель учебных достижений за соответствующий класс, свидетельство, другой документ, подтверждающий получение образования.

Запрещается требовать предоставление любых других документов, не предусмотренных настоящим Порядком.

Кстати, до этого Минобразования и Минздрав подтверждали необходимость предоставления справки № 086-1 для школьников, а для детсадовцев еще и карты прививок.Получается, что карта прививок для поступления в школу нужна не будет.

Из документа также следует, что на первоочередное зачисление претендуют дети, которые проживают на территории обслуживания учебного заведения.

Для подтверждения этого родители должны подать один из следующих документов: копию документа с данными о месте жительства (например, паспорта, удостоверения беженца и т.д.); справку о месте регистрации ребенка (родителя); выписку из Единого госдемографического реестра о регистрации ребенка или одного из родителей; копию документа, удостоверяющего право на проживание ребенка на территории обслуживания школы (право собственности на жилье, право пользования им, кроме договора на пользование комнатой в общежитии).

Отметим, что теперь этот приказ должен утвердить Минюст, после чего он вступит в силу.

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