Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказала в проведении срочных дебатов по вопросам отравления в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и выборам в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1887062431356604

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов по запросу Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму и т.д. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованными вчера", - написал в соцсети Арьев.

Также автор поста отметил, что даже этот скандал не побудил некоторых коллег отказаться от "странно постоянной пророссийской позиции и вернуться к принципам, положенным в основу Совета Европы".

Ранее "Страна" писала о том, что следственная группа подтвердила коррупцию в ПАСЕ со стороны Азербайджана.

Также мы сообщали, что в ПАСЕ наступил бюджетный кризис после отказа России платить взносы.