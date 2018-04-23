Прославившаяся после приграничной эпопеи Михо стюардесса поезда "Интерсити" Инна Смырно все так же работает на "Интерсити" № 715 Перемышль-Киев.

Корреспондент "Страны" Кирилл Малышев встретил девушку спустя полгода после прорыва Михаила Саакашвили в Украину.

"Встретил проводницу Инну Смырно. Помните? Та, что поезд с грузинами на скаку останавливала. Женщина года. Тот же рейс, тот же чай, та же прическа, те же ресницы, как у Татьяны Рычковой. Даже не повысили. А так старалась", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Фото: Кирилл Малышев/Facebook

В начале сентября она поразила многих своим упорством, не давая поезду тронуться. "Поезд не двинется, пока Саакашвили не выйдет", – говорила проводница.

После "адского воскресенья" ей дали несколько дней отдыха. После чего она снова взялась за работу.

"Инна Смырно работает в третьем вагоне. Она - старшая бригады. Всего бригад восемь, они меняются", - рассказали ранее коллеги девушки.

Как сообщала "Страна", после прорыва границы Саакашвили попал не только в Украину, но и на "Миротворец".

Также "Страна" писала про то, как журналист "Страны" провожала Саакашвили до украинской границы 17 часов в МихоБусе и МихоПоезде.