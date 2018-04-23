Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к банковскому счету, которым пользуется советник президента Петра Порошенко, экс-глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко. Такое решение принято в рамках следствия по делу о возможном незаконном обогащении Назаренко, сообщают Украинские новости.

Детектив НАБУ обратился в суд с ходатайством, в котором просил разрешить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении банка "Львов". В частности, НАБУ получило доступ к информации о движении средств по банковскому счету, которым, по информации, правоохранителей пользуется Назаренко, но который оформлен на подставное лицо.

Как следует из материалов ходатайства, в течение 2015-2016 годов экс-главой Госпогранслужбы и членами его семьи было оформлено право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 млн гривен. Вместе с тем, по данным выписки из Национальной кадастровой системы, жена Назаренко также является владелицей земельного участка общей площадью 0,1 га в Бориспольском районе Киевской области, однако указанная информация отсутствует в электронной декларации чиновника.

Во время досудебного расследования получена информация о приобретении членами семьи советника Президента в период 2015-2017 годов 9 объектов недвижимости.

Напомним, НАБУ с мая 2017 года расследует уголовное производство по ч.2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. 25 июля 2017 года Порошенко уволил Назаренко с должности главы Пограничной службы и назначил его своим советником.

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