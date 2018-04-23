"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 23 по 30 апреля. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Самым холодным днем недели станет понедельник: +13...+16. Затем температура поднимется до +19...+23. Во вторник и пятницу обещают дождь. А в воскресенье будет по-летнему тепло и сухо.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует, что на этой неделе киевлян ждут грозовые дожди во вторник, четверг и пятницу. При этом днем будет достаточно тепло +21..+23.

По данным сайта Sinoptik.ua, также обещает, что дожди будут, но только два дня - во вторник и пятницу. Дневная температура +17...+24.

Сайт Gismeteо прогнозирует дождливую неделю. По данным этого ресурса, без осадков обойдется только в среду. Днем +17...+22. Самый холодный день понедельник: +13 днем.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает дождь во вторник и пятницу. Самые холодные дни недели - понедельник и пятница: +15...+17. В остальные дни днем +18...+23.

Сайт Weather.com сообщает, что зонтики пригодятся киевлянам 24 и 27 апреля. Дневная температура +16...+22.

На прошлой неделе погода была следующей:



16 апреля, понедельник +19, переменная облачность



17 апреля, вторник +18, переменная облачность

18 апреля, среда +18, переменная облачность

19 апреля, четверг +14, пасмурно

20 апреля, пятница +16, переменная облачность

21 апреля, суббота +23, переменная облачность

22 апреля, воскресенье +24, переменная облачность.

Все ресурсы обещали неделю дождей, но осадков в Киеве не было. Таким образом ближе всех к истине оказался сайт Мeteoprog.ua .

Напомним, что в ночь на 23 апреля в западных и северных областях обещали заморозки.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.