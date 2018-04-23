Сегодня, 23 апреля, Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению судей Кировского райсуда Днепра за дачу взятки руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает УНН.

Подготовительное заседание начнется в 15:00.

Оно проходит в отношении судей Н.Овчаренко и Г.Пидберезного.

Как сообщала "Страна", в феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Оперативники ГПУ задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепра Геннадия Пидберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко в даче взятки в размере $300 тысяч.

Ранее Холодницкий прокомментировал расследование "Страны" о подоплеке своего дела.