Сегодня суд начнет рассмотрение дела о даче взятки Холодницкому
Сегодня, 23 апреля, Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению судей Кировского райсуда Днепра за дачу взятки руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает УНН.
Подготовительное заседание начнется в 15:00.
Оно проходит в отношении судей Н.Овчаренко и Г.Пидберезного.
Как сообщала "Страна", в феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.
Оперативники ГПУ задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепра Геннадия Пидберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко в даче взятки в размере $300 тысяч.
Ранее Холодницкий прокомментировал расследование "Страны" о подоплеке своего дела.