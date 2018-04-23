Министерство финансов предлагает ввести дополнительный табачный акциз. Новый законопроект с данной инициативой презентован на сайте Минфина.

Предлагается ввести дополнительный акциз для табачных изделий в размере 1,4 от минимальной акцизной нагрузки в случае реализации их дешевле 1,65 от минимальной налоговой нагрузки.

Как поясняет министерство, соответствующие поправки в Налоговый кодекс необходимы для приближения законодательства Украины в отношении ставок акцизов на табачные изделия к законодательству ЕС.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке", - пояснили в министерстве.

Напомним, что ранее эксперт объяснил подорожание сигарет и алкоголя в Украине.

Как сообщала "Страна", в Украине могут изменить правила производства коньяка.