Ночью 22 апреля в Ужгороде на улице Гагарина девушка ночью уснула на проезжей части. Ее чуть не переехали автомобилисты 

Об этом сообщает Mukachevo.net. 

Девушку обнаружили около 23:40. Один из участников инцидента рассказал, как ехал по улице на своей Mitsubishi, когда внезапно посреди дороги увидел девушку, которая лежала на асфальте.

Вместе с другими водителями, которые экстренно тормозили, они вызвали патрульных, которые прибыли на место и оказали помощь пострадавшей. 

Согласно предварительной информации, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому уснула посреди дороги.

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