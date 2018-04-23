Ночью 22 апреля в Ужгороде на улице Гагарина девушка ночью уснула на проезжей части. Ее чуть не переехали автомобилисты

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Девушку обнаружили около 23:40. Один из участников инцидента рассказал, как ехал по улице на своей Mitsubishi, когда внезапно посреди дороги увидел девушку, которая лежала на асфальте.

Вместе с другими водителями, которые экстренно тормозили, они вызвали патрульных, которые прибыли на место и оказали помощь пострадавшей.

Согласно предварительной информации, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому уснула посреди дороги.

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