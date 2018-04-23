В Фастовской больнице у пациента терапевтического отделения под подушкой обнаружили гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

В полицию обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили боевую гранату.

На место происшествия сразу вызвали правоохранители.

Опасная находка была у 44-летнего пациента, гранату направили на экспертизу. По словам пациента, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчина задержан. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Фото: kv.npu.gov.ua/news

Как сообщала "Страна", в Киеве на Днепровской набережной возле пляжа нашли гранату РГД-5.

Напомним также, что ранее на Крещатике задержали мужчину с гранатой РГД-5.