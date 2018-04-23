В больнице Фастова у пациента под подушкой нашли гранату
В Фастовской больнице у пациента терапевтического отделения под подушкой обнаружили гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
В полицию обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили боевую гранату.
На место происшествия сразу вызвали правоохранители.
Опасная находка была у 44-летнего пациента, гранату направили на экспертизу. По словам пациента, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Мужчина задержан. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Фото: kv.npu.gov.ua/news
Как сообщала "Страна", в Киеве на Днепровской набережной возле пляжа нашли гранату РГД-5.
Напомним также, что ранее на Крещатике задержали мужчину с гранатой РГД-5.