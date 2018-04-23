Во Львове футбольные фанаты избили водителя маршрутки. Инцидент произошел в воскресенье 22 апреля.

Об этом сообщает полиция Львова.

Около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской возле стадиона неизвестные избили водителя маршрутного автобуса.

Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча самовольно открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта с 47-летним водителем избили его. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу.

Полиция задержала для опроса восемь человек, участвовавших в инциденте. Все они - жители Киева в возрасте 18-21 лет.

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УКУкраины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

22 апреля, на стадионе "Арена Львов" состоялся поединок между "Динамо" Киев и "Верес" из Ровно.

Напомним, что определились команды, которые сыграют в финале Кубка Украины по футболу.

Как сообщала "Страна", стало известно, когда украинские клубы начнут выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.