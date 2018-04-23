Служба безопасности в понедельник 23 апреля пришла с обысками на предприятие публичного акционерного общества "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала в комментарии "Украинской правде".

"Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии" - сказала Гитлянская.

Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Владельцем 14,99% акций предприятия "Мотор Сич" является нардеп Вячеслав Богуслаев ("Воля народа").

Напомним, зимой ПАО "Мотор Сич" на своем сайте заявило о потере 20 декабря контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод", находящегося на временно неконтролируемой территории Донецкой области. Профильной продукцией Снежнянского машиностроительного завода являются лопатки и диски для газотурбинных двигателей, используемых в двигателях "Мотор Сичи". Город Снежное, где расположено это обособленное подразделение, после 2014 года оказался на оккупированной территории.

Также сообщалось, что летом 2017 "Мотор Сич" выпустил первый украинский вертолет.