Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон привезли в лондонский роддом, где в ближайшее время появится на свет наследник или наследница британской короны.

Об этом говорится в Twitter Кенсингтонского дворца.

"Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне на ранней стадии схваток", - говорится в опубликованном официальном заявлении.

В этой же клинике в июле 2013 года у пары появился на свет первенец Джордж, а спустя два года, в мае 2015 года - его сестра Шарлотта.

У роддома собрались поклонники королевской семьи, которые ждут рождения принца или принцессы.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Как сообщала "Страна", младшая сестра герцогини Кембриджской 34-летняя Пиппа Миддлтон и ее муж управляющий хеджевого фонда Джеймс Мэттьюс также ожидают рождения первенца.

Напомним также, что третий ребенок Уильяма и Кейт станет пятым в очереди на британский престол следом за своей сестрой принцессой Шарлоттой.