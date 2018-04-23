На майские праздники и Троицу в Украине в этом году будет три дополнительных выходных -1, 9 и 28 мая.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Украинцы будут отдыхать во вторник, 1 мая, среду - 9 мая, а также в понедельник, 28 мая 2018 года.

При этом понедельник, 30 апреля, тоже будет выходным. А рабочий день переносится на субботу, 5 мая. Таким образом майские праздники украинцы будут праздновать с 28 апреля по 2 мая 2018 года.

По данным Нацбанка, на майские праздники банки не будут работать 30 апреля, 1, 9, 27 и 28 мая.

2, 3 и 4 мая банки будут работать в обычном режиме.

Выходной 30 апреля банки будут отрабатывать 5 мая.

Напомним, что "Укрзализныця" опубликовала расписание 20 доппоездов на майские праздники.

Как сообщала "Страна", полиция на "майские" переходит в усиленный режим службы по всей стране.