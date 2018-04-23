Министр обороны Степан Полторак рассказал, как проходит подготовка к завершению АТО на Донбассе. В интервью BBC News Украина министр обороны заявил, что в связи со сменой формата операции ВСУ проводят дислокацию.

"30 апреля мы завершаем проведения АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - сказал министр.

По его словам, Минобороны уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

"Осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", - сказал Полторак.

Он напомнил, что новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил, Сергей Наев и добавил, что командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только Вооруженных сил Украины, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

На вопрос о численности украинских сил на Донбассе, министр ответил, что "все будет зависеть от обстановки".

Также он рассказал, как изменится жизнь гражданских в зоне конфликта. "Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче", - подчеркнул министр

Как сообщала "Страна", 13 апреля президент Петр Порошенко заявил о смене АТО на Донбассе на операцию Объединенных сил 30 апреля.

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