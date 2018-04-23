Украинская певица Анастасия Приходько, которая заявила, что ее обманом сняли в агитационном ролике президента Порошенко, взбудоражила воображение поклонников смелым фото.

Фотографию, на которой Приходько позирует нагишом в ванной она опубликовала в своем Instagram.

Правда, фанаты не увидят пикантных частей тела своего кумира, поскольку фотографировалась Настя выше груди.

Как сообщила Приходько, она поделилась этой фотографией в честь дня своего рождения.

21 апреля ей исполнился 31 год. Настя призналась, что ей поступало так много поздравлений, что ей не было когда принять ванну.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Как сообщала "Страна", у семьи Анастасии Приходько мошенники выманили все сбережения.

Напомним также, что Ким Кардашьян опубликовала первое селфи с дочерью, рожденной от суррогатной матери.