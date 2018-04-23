Досадный конфуз произошел во время выступления американской поп-звезды Бейонсе, которая на прошлой неделе зажгла на фестивале Coachella в Калифорнии.

В минувшую субботу, 21 апреля, Бейонсе выступала на фесте вместе с младшей сестрой Соланж.

Облаченные в белоснежные наряды девушки эффектно танцевали на сцене. Вдруг они решили обняться и потерпели неудачу. Соланж не удержала равновесия и упала вместе с Бейонсе прямо на сцене.

Фаны успели запечатлеть конфуз звезд на камеру. Несмотря на досадную ситуацию, исполнительницы сразу же встали и продолжили выступать, как будто ничего не произошло.

Ранее "Страна" писала о том, что певец Monatik упал со сцены во время концерта в Беларуси.

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