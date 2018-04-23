В УПЦ МП на фоне информации о рассмотрении просьбы об автокефалии для Украины, считают, что Константинопольский патриархат не сделает ничего такого, что помешало бы общеправославному единству.

Об этом заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание на два момента в тексте заявления о том, что Вселенский Патриархат имеет ответственность за всеправославное единство и что он решил в связи с этим иметь близкое общение с другими Православными Церквями с целью сообщения и согласования.

По мнению представителя УПЦ МП, это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало.

А также, что он должен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными Православными Церквями.

"Таким образом, верующим УПЦ можно быть спокойными. Другие детали завтра. А сегодня можно спать спокойно. По крайней мере, верующим УПЦ", - написал Данилевич вечером 22 апреля.

Фото: facebook.com/mykola.danylevych

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что на самом деле заявил Вселенский Патриархат по обращению об автокефалии.

Также "Страна" писала о том, как понимать первый ответ Варфоломея по автокефалии.