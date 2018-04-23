В Польше в городе Свебодзине одна из самых известных польских статуй Иисус Христос высотой более 30 метров начал раздавать интернет.

Об этом сообщает WP.finanse.

На статуе обнаружили десятки передатчиков интернет-сигнала. Десятки передатчиков спрятаны в 3-метровом венцы 33-метровой статуи Христа Царя.

Как утверждают журналисты сайта Fakt, установления передатчиков интернет-сигнала на памятнике было идеей приходского священника.

Наличие передатчиков проверили и зафиксировали с помощью дрона.

Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера. Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне.

Приход, который следит за памятником, не комментирует этому вопросу.

Фото: finanse.wp.pl

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