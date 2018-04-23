Заместителю главы фракции БПП Оксане Продан вернули украденное более года назад авто. Об этом сама депутат сообщила на странице Facebook.

Машину доставили из Грузии. Марка автомобиля - Toyota RAV4, черного цвета.

"Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии. История ее возвращения в Украины сложная, но мы ее прошли. Спасибо отдельным нашим правоохранителям, которые вопреки общему нежеланию всей системы, помогали мне вернуть машину. Спасибо грузинам на всех этапах и уровнях, потому что они не только задержали, сохранили машинку, но и действительно максимально помогли мне ее вернуть", - написала Продан в Facebook.

Фото: facebook.com/oksana.prodan

Согласно электронной декларации Продан, этот автомобиль она купила 13 октября 2016 года. Цена на такие автомобили по данным автосайтов составяляет 600 тыс -1 млн грн. в зависимости от комплектации.

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