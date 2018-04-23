Сотрудники СБУ изъяли в Одесском международном аэропорту четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранителям сообщили о предполагаемом грузе от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала.

Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, спрятанных в личных вещах.

"Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет 400 тысяч долларов", - отметили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Фото: ssu.gov.ua

Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщала "Страна", в Киеве на почте задержали мужчину, который получил посылку с наркотиками.

Напомним также, что в Коцюбинском под Киевом поймали закладчика с шприцами, в которых были наркотики.