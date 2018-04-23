С 1 мая "Укртелеком" повышает абонентскую плату за проводное радио (в просторечье - "брехунець") на 30% - до 26 грн в месяц.

Об этом говорится в сообщении компании в газете "Урядовый курьер".

Абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС).

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя с 1 августа 2018 года.

Напомним, что суд снял арест с 92,8% акций "Укртелекома".

Как сообщала "Страна", "Киевстар" собирается существенно повысить плату для "контрактников".