В мае в Украине ожидается преимущественно сухая погода, которая будет чередоваться с кратковременными дождями. А в конце мая страну накроет волна жары. Такой прогноз дают отечественные и зарубежные синоптики, пишет Meteoprog.

По прогнозам метеорологических служб США, погода в мае 2018 года будует теплой и дождливой. При этом воздух прогреется до температуры выше климатической нормы, а в конце месяца в Украину придет жара.

Согласно долгосрочным прогнозам украинских экспертов, последний весенний месяц будет более погожим, чем в предыдущие годы.

"Африканская жара" посетит страну в конце месяца, предполагается, что столбики термометров поднимутся до +28 ... + 30 ° С. При этом дожди будут достаточно интенсивными, но кратковременными.

В первую неделю месяца средняя дневная температура поднимется выше отметки плюс 15 ° С, постепенно показатель будет увеличиваться до +20 ... + 25 ° С. Ночи тоже не будут холодными +10 ... + 14 ° С.

Украинские синоптики прогнозируют, что май в Украине будет достаточно сухим, без затяжных ливней.

По многолетним метеорологическим наблюдениям, в мае самая низкая температура воздуха (+13 ... + 15 ° С) наблюдается в западных областях, а самая высокая в южных (+15 ... + 17 ° С).

Средняя температура составляет +13 ... + 17 ° С. Заморозки в мае бывают довольно редко. Рекордные холода были зафиксированы в Сумской области -10 ° С.

Температурный рекорд жары зарегистрирован на юге и востоке Украины, столбики термометров подскакивали до +31 ... + 39 ° С.

Среднемесячное количество осадков составляет 22-60 мм, в горных районах страны - 150 мм.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают дождь на западе и востоке.

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