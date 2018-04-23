Слабая экономика и сложная политическая ситуация. S&P объяснило почему не повышает рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз – "стабильный".
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
Отмечается, что данные рейтинги Украины отражают слабость ее экономики с точки зрения уровня доходов на душу населения, а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию.
По данным агентства, суверенные рейтинги Украины по-прежнему ограничиваются значительными рисками рефинансирования внешнего долга, что приводит к необходимости соблюдения требований в рамках программы поддержки украинского правительства со стороны МВФ.
Несмотря на то, что бюджетный дефицит сокращается, объем госдолга остается значительным вследствие расходов, связанных с "расчисткой" банковского сектора и небольшого прогресса в сокращении дефицита Пенсионного фонда.
"Рейтинги Украины по-прежнему сдерживаются высоким уровнем инфляции потребительских цен, который значительно превышает целевой показатель НБУ. Механизм трансмиссии денежно-кредитной политики остается слабым вследствие очень высокой доли проблемных кредитов украинского банковского сектора", – сообщают в S&P.
В качестве позитивного фактора агентство отмечает сокращение потребности в рефинансировании, особенно в 2019 году, а также в 2020 году.
Прогноз "Стабильный" отражает ожидания того, что украинское правительство будет проводить реформы, необходимые для предоставления пятого транша в рамках программы расширенного финансирования МВФ.
Напомним, что с начала АТО Украина упала на 8 позиций в мировом рейтинге военной мощи.
Как сообщала "Страна", Украина резко выросла в мировом рейтинге ценности гражданств.