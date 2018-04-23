В Армении вот уже 10 дней не утихают протесты. Утром в понедельник демонстранты в Ереване перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги, передает ТАСС.

"Полиция Армении контролирует оперативную обстановку в республике. Чтобы избежать нежелательных последствий, сотрудники правоохранительных органов призывают прекратить незаконные сборы и не нарушать общественный порядок", - напомнили в пресс-службе полиции страны. Силовое ведомство также отмечает, что "особенно тревожно участие детей в незаконных сборах и демонстрациях".

Массовые протесты в понедельник утром начались и в пригородах Еревана. В эти минуты напряженная ситуация сложилась в районе Аджапняк, где демонстранты пытаются блокировать перекресток улиц Алабяна и Ленинградяна.

Ранее представители правящей коалиции заявили о провале процесса конструктивного поиска решений политического кризиса в республике путем переговоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали все, чтобы стороны сели за стол переговоров, чтобы состоялся диалог. К сожалению, начатый процесс, из-за поляризованных подходов, сегодня провалился. Но даже сейчас мы продолжаем верить, что в любых тупиковых ситуациях можно найти выход и исправить положение", - говорится в заявлении партии "Дашнакцутюн", которая входит в коалицию.

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян заявил, что события в стране достигли опасной грани, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Тем временем, участники мирного митинга решили продолжать акции гражданского протеста каждый день утром, а вечером собираться на площади Республики столицы страны, сообщает euronews.

Накануне, после провалившегося диалога с премьер-министром Сержем Саргсяном, митингующие возобновили шествия по Еревану. В воскресенье несколько сотен человек шествием направились в один из спальных районов Еревана. Однако полиция разогнала митинг с применением спецсредств.

Более 200 манифестантов были задержаны и доставлены в полицейские участки, позднее стало известно, что большая их часть была отпущена.

Помимо лидера оппозиции Никола Пашиняна были задержаны и депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Как сообщалось, массовые протесты в Армении начались из-за выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Это первые выборы премьера после того, как Армения в результате конституционной реформы перешла от президентской к парламентской форме правления.