Уже больше недели Армению сотрясают массовые протесты. Это уже третий по счету "Майдан" для президента, а теперь премьера страны Сержа Саргсяна, который, похоже, не собирается оставлять власть.

Оппоненты у Саргсяна, правда, тоже упорные: они неизменно готовы быстро развернуть массовые акции почти по любому поводу - будь то повышение тарифов на электроэнергию или "не такие" перестановки в правительстве.

Сторонников "перемен" как правило поддерживают Европа и США, а власть в Ереване - Москва.

Многие зарубежные комментаторы, особенно в России и в Украине, тут же увидели и в нынешних акциях протеста еще один этап противостояния Москвы и Вашингтона. Тем более, что Армения - прямой военный союзник России, находящийся максимально близко к сирийскому и иракскому театру "мировой гибридной войны".

Правда, в самой Армении и оппозиция, и, что характерно, власти, отметают геополитическую составляющую протестов и говорят, что это исключительно внутреннее дело армян, в которое посторонним лучше не влазить.

"Страна" проанализировала очередной конфликт в Ереване.

Повод для протестов

В конце марта оппозиция начала первые марши по Еревану. Они выступали против сохранения власти Сержа Саргсяна, который умелым политическим маневром пересел из президентского кресла в премьерское.

С 2008 года Саргсян дважды избирался президентом Армении. Конституция запрещает делать это в третий раз, и в 2018 году лидер страны решил повторить опыт российского коллеги Владимира Путина - стать премьером. После чего можно теоретически снова баллотироваться в президенты.

Впрочем, возможно и это не понадобится - еще ранее в стране поменяли Конституцию, по которой большинство властных полномочий перешли от президента к премьер-министру. Сделав эту должность самой влиятельной в стране.

А ограничений на сроки нахождения в кресле премьера в армянской конституции нет.

Серж Саргсян. Фото ТАСС

Одновременно прошли выборы нового президента страны, которым стал Армен Саркисян, который ранее был послом в Великобритании.

Схема сохранения Сержа Саргсяна у власти оказалась довольно красивой и вполне законной. Однако армянские оппозиционеры все равно расценили ее как махинацию и попытку "неоправданно долго" сохранять власть в руках одного человека и его команды. Кроме того, в 2015 году Саргсян обещал уйти из власти после истечения срока президентской каденции. Но позже изменил свое мнение.

Уже в 2018 году новоиспеченный премьер так объяснял свое политическое долгожительство: я нужен, пока длится карабахский конфликт. Саргсян и правда много лет был министром обороны Армении и отвечал за урегулирование в Нагорном Карабахе. Хотя этот конфликт временами обострялся, до большой войны между Арменией и Азербайджаном он не довел - что Саргсян ставит себе в заслугу.

Уже в разгар протестов премьер заявил, что уйдет в оставку только после решения конфликта в Карабахе. То есть - в некоем отдаленном будущем.

По киевской кальке

До и после того, как Саргсян стал премьером, протесты разворачивались по классическому сценарию "бархатных" революций на пост-советском пространстве. Причем в их киевском варианте: с десятками пострадавших активистов и ранеными полицейскими.

Армянские активисты во время избрания Саргсяна главой Кабмина зажгли файеры прямо в парламенте. А сам протест еще раньше начали с шагов, которые неизбежно вели к задержаниям и конфликтам: блокада перекрестков, дорог, станций метро и площадей.

В середине апреля протестующие захватили государственное радио Еревана.

В любой стране эти действия являются уголовно наказуемыми - поэтому конфликты с полицией начались практически сразу.

В больницах оказались десятки протестующих, в тюрьмах - еще больше. Появились и первые полицеские с осколочными ранениями.

16 апреля при попытке ворваться в парламент пострадал лидер протеста Никол Пашинян. На следующий день он объявил о создании революционного комитета и призвал усилить перекрытие дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания.

Активисты начали блокировать всё, до чего сумели добраться - включая здания мэрии Еревана и университетов - и счет задержанных пошел уже на сотни.

Впрочем, о массовом захвате ведоственных зданий, как это было в Киеве, речи не шло. Пока дело ограничивается палаточными городками и сидячими забастовками на крупнейших площадях Еревана - Французской и Республики.

Ситуация накалилась до предела: был задержан один из лидеров оппозиции Армен Григорян, и Серж Саргсян решил встретиться с Пашиняном 22 апреля.

Однако общение продлилось недолго. Пашинян настаивал на обсуждении сроков отставки премьера. На что Саргсян сразу заявил, что оппозиционная фракция "Елк", которую представляет Пашинян, набрала "7–8% голосов и не имеет права говорить от имени народа". После чего премьер покинул встречу.

Саргсян (слева) покидает переговоры с Пашиняном (крайний справа)

Позже в этот день Пашинян и его соратник Арарат Мирзоян были задержаны - их обвинили в организации незаконных уличных акций. После этого начались массовые задержания активистов, которые заблокировали несколько площадей в Ереване.

Сейчас протест идет по такой модели: днем акции менее многолюдные, а основные митинги проходят по вечерам.

Акции протеста продолжаются, но определенный Рубикон этот конфликт уже перешел. Поэтому можно подводить промежуточные итоги.

Армения и Украина

То, куда идет армянский майдан, легче понять, сравнив с тем, что происходило в Киеве в 2014 году.

Власти в Ереване с первых дней активно сопротивляются протесту - менее чем через неделю после его начала были задержаны его ключевые лидеры. Попытки переговоров с ними сведены к минимуму и прерываются самой властью.

В Киеве лидеры Майдана несколько месяцев свободно передвигались по городу и регулярно встречались с президентом Януковичем, общаясь с ним практически в ультимативном тоне. Попыток их задержать не было.

Сам по себе экс-президент Саргсян сделал карьеру в военном ведомстве на почве карабахского конфликта. Считается одним из героев войны за Карабах.

Принимать жесткие решения он, в отличие от Януковича, умеет.

Кроме того, новый президент Армен Саркисян не побоялся выйти к митингующим - чего не сделал ни один украинский чиновник времен Януковича.

Важно и то, что Армения - более гомогенное государство, чем Украина. Здесь нет такого разделения условные Запад и Восток, как у нас. Поэтому предпосылок для гражданской войны меньше.

Судя по всему, армянские элиты приняли решение подавлять протесты организационно-силовым путем - арестовывая лидеров и особенно ретивых активистов. Но пока без массового разгона основного количества протестующих.

Если продолжать сравнения с Украиной, то можно продлить их и в экономическую плоскость.

Армения, которую сотрясают протесты, сейчас живет относительно богаче, чем Украина, хотя еще несколько лет назад было наоборот. В 2016 году Всемирный банк в 2016 году поставил Армению выше Украины в рейтинге по ВВП на душу населения (111 против 116). А средняя зарплата у армян почти на $90 выше, чем у украинцев (383 против 298) при сопоставимых ценах.

Правда, уровень жизни за последние несколько лет снизился из-за падения мировых цен на основной экспортный продукт страны - медь. Что стало дополнительным фактором для недовольства населения.

Но, несмотря на это позиции власти до недавних пор выглядели вполне стабильными. На выборах в парламент в прошлом году правящая Республиканская партия уверенно взяла большинство, которое сейчас и конвертировалось в премьерство Саргсяна.

Геополитический многоугольник

Армянская элита уже давно является союзником России. Серж Саргсян неслучайно назвал свое премьерство требованием "геополитической обстановки". Ереван - один из членов Организации договора о коллективной безопасности, который называют "евразийским НАТО".

Для России лояльность Армении важна - страна находится в середине Закавказья и граничит почти со всеми государствами этого региона. Главное - это граница с Ираном, которая необходима России как связующее звено с тегеранским союзником.

При этом Армения не стала "саттелитом" РФ - в 2017 году она смогла заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Будучи одновременно членом Евразийского экономического союза и, как говорилось выше - ОДКБ. В Украине по этому поводу поднялась волна критики в адрес власти - мол, оказывается, можно было и с Россией экономически дружить, и с Европой.

Многие и в нынешних протестах усмотрели геополитический след.

В частности, обращают внимание, что главным организатором акций выступает партия "Елк", которую связывают с Западом. Это политики вроде украинских еврооптимистов. А их лидер Пашинян - бывший редактор оппозиционного издания.

В Москве особо обсуждают численность американского посольства в Ереване.

"Посольство США в Армении насчитывает около двух с половиной тысяч сотрудников. Чтобы было понятнее - для сохранения той же пропорции (1 американский дипломат на 1200 человек) посольство в Москве должно было бы насчитывать сто с четвертью тысяч сотрудников. И это - только те, кто формально числятся "дипломатами".

А к посольству надо приплюсовать еще, как минимум, сотрудников НКО, даже оставляя в стороне разнообразных "туристов" и "бизнесменов". Так вот, этих самых НКО, по разным оценкам, насчитывается от четырех до восьми тысяч. Т.е. суммарное число сотрудников в разы превосходит количество "дипломатов". И вся эта армия работает уже много лет", - пишет живущий в Армен Асриян.

Другие обозреватели считают, что армянские протесты совпали с обострением противостояния США с Россией и Ираном - двумя геополитическими союзниками Армении. И "сменой караула" в Белом доме, где с приходом на пост госсекретаря Майка Помпео усилилась позиция "ястребов". Которым, мол, выгодно окончательно вытеснить Россию из Закавказья и разорвать сухопутную связь с Ираном.

В Украине часто пишут о событиях в Армении как о новом Майдане, который снесет пророссийское руководство страны.

Одновременно в западных СМИ смотрят на процессы, происходящие в Армении, не так глобально. Здесь обвиняют власть президента Саргсяна в многолетней коррупции и кумовстве, что и вызывает недовольство людей.

Любопытно, что при этом, в рейтинге восприятия коррупции Transparensy International та же Украина находится ниже Армении на 23 позиции - на 130 месте.

В тоже время, в самом Ереване геополитическую подоплеку отрицают. В том числе и представители власти. Как сказал "Стране" источник в окружении Саргсяна, за нынешними акциями протеста не стоят американцы.

"Это полная чушь по поводу геополитики, - говорит источник. - Американцы и европейцы не вмешиваются в ход событий у них нормальных диалог с властями. Это просто молодые политики решили показать себя в качестве непримиримой оппозиции, чтобы заработать себе очков и нарастить свой вес, став основными оппонентами премьера. То есть это чисто внутренняя наша история. Сейчас думаем, как ее разрулить, чтоб успокоить ситуацию, наладить диалог и не идти на радикальные меры".

Также представитель окружения премьер-министра Армении говорит, что любая власть, которая будет в Ереване, сохранит как союз с Россией, так и партнерство с Ираном. "Россия - гарант безопасности Армении и того, что в Карабахе война не возобновится. И пока мы не видим, что какая то другая страна готова Москву в этом качестве заменить. А Иран важен как транзитный выход к морю, чтоб не зависеть от не всегда стабильной Грузии", - считает источник.

Представители оппозиции также в своих заявлениях подчеркивают, что протестуют исключительно против неэффективной власти Саргсяна и на геополитических моментах упор не делают.