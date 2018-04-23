Немецкая Otto Group закрывает интернет магазины Quelle и Otto в России.

Об этом сообщает "Коммерсант".

При этом компания не уходит из России полностью и планирует развивать другие проекты, такие как, Bonprix, Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer.

Официальная причина ухода Quelle и Otto - глобальная стратегия.Об этом заявил гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер.

Компания сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень. Маркетплейсы в других странах закрываются.

В последний год Quelle и Otto отставали по продажам от российских лидеров сегмента Wildberries и Lamoda.

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