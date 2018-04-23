В России закрываются интернет-магазины Otto и Quelle
Немецкая Otto Group закрывает интернет магазины Quelle и Otto в России.
Об этом сообщает "Коммерсант".
При этом компания не уходит из России полностью и планирует развивать другие проекты, такие как, Bonprix, Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer.
Официальная причина ухода Quelle и Otto - глобальная стратегия.Об этом заявил гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер.
Компания сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень. Маркетплейсы в других странах закрываются.
В последний год Quelle и Otto отставали по продажам от российских лидеров сегмента Wildberries и Lamoda.
Напомним, что AliExpress запустит сервис совместных покупок со скидками до 50%.
Как сообщала "Страна", вокруг польского бренда Adolf разгорелся скандал.