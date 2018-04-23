Донецкая фильтровальная станция (ДФС) полностью восстановила водоснабжение Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Донецкой области.

В воскресенье, 22 апреля, в 15:10 открыта задвижка водопровода с Донецкой фильтровальной станции (которая находится в так называемой "серой зоне") в Авдеевку. Кроме того, проводится заполнение системы и пополнение резервуара.

"По состоянию на 05:00 23 апреля водоснабжение населения Авдеевки (22 тыс. человек), с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района (1 тыс. 500 человек) восстановлено в полном объеме.

Напомним, ДФС остановила свою работу 18 апреля, после того, как накануне ее сотрудники попали под обстрел - ранения получили пять человек.

В результате остановки ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселка Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Ранее "Страна" писала о том, что возле Донецкой фильтровальной станции появится пункт наблюдения ОБСЕ.