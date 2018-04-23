На выпускающем канале Бортнической станции аэрации на Осокорках в Киеве неизвестные разобрали часть дамбы, которая перекрывала прямой отток очищенной воды в Днепр.

Об этом сообщает "Сегодня".

По информации рыбаков, неизвестные сбросили в воду восемь бетонных плит, чтобы освободить проход для катеров и лодок.

В "Киевводоканале" подтвердили информацию о разрушении дамбы.

"Кто-то из собственников решил, что ее можно открыть для прохода катеров. Но это гидротехническое сооружение и так поступать люди не имеют права. Это не несет прямой угрозы экологии Днепру, поскольку туда попадает лишь очищенная вода, но в тоже время дамба выполняла определенные функции и ее необходимо восстанавливать. Мы этим вопросом будем заниматься", – сообщили в "Киевводоканале".

Напомним, что в Киеве на Оболони затопило дорогу.

Как сообщала "Страна", на озере Позняки в Киеве начался массовый мор рыбы.