Масштабное ДТП в результате которого погибли два человека произошло на Черниговщине в городе Борзна. Переезжающий мост грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего фура упала в реку и при этом погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: cn.npu.gov.ua

По предварительным данным водитель грузовика, двигаясь по Борзне и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу для совершения поворота. Среди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать. Однако избежать столкновения не удалось. От удара женщина погибла.

"Между тем крупногабаритный тяжелый автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались напрасными. Фура сбила перила мостового ограждения и влетела в реку. Вследствие этого ДТП водитель грузовика также погиб", - говорится в сообщении.

Тело погибшего водителя из реки достали водолазы.

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