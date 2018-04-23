На встрече в Торонто страны "Большой семерки" подтвердили, что выступают за сохранение санкций в отношении России.

Об этом говорится в сообщении МИД Канады в Twitter.

"Министр Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили общее стремление порядка, основанного на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Санкции, наложенные на Россию после ее неприемлемых действий в Украине, будут продолжаться ", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/CanadaFP

Напомним, что в Госдепе США заявили, что страны Большой семерки сохраняют открытость для диалога с Россией, но они также намерены продолжить возлагать на нее ответственность за "злонамеренные действия".

Как сообщала "Страна", из-за американских санкций против России мир ждет взлета цен на алюминий, никель и медь.