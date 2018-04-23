Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны, комментируя конфликт в Сирии. Об этом сообщил в интервью телеканалу SVT.

Гуттериш отметил, что Совбез ООН в действующем виде не может решить международные проблемы.

В ответ на вопрос законными ли были авиаудары Запада по Сирии в ответ на сообщения о химической атаке в сирийской Думе Гуттериш сказал: "Холодная война вернулась".

"У нас есть правила для решения подобных ситуаций, и они понятны. Но теперь важно не оглядываться назад", — добавил Гутерриш.

В нынешнем противостоянии, которое он охарактеризовал как холодную войну, генеральный секретарь международной организации увидел несколько отличий от аналогичного периода XX века.

"Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и русские не контролируют всех участников конфликта, как это было раньше", — пояснил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что "сейчас очень активны многие страны, в том числе Турция, Иран, Саудовская Аравия".

По его словам, во время холодной войны ХХ века между сторонами существовали "определенные функции для диалога и коммуникации, чтобы гарантировать: когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля".

"Теперь этих механизмов больше нет", — заявил он. Поэтому, как подчеркнул Гутерриш, ситуация в Сирии после удара западных союзников, по его мнению, "была очень опасной". "Я рад, что все успокоилось", — заключил генеральный секретарь ООН.

Разлад в Совбезе ООН

Гуттериш также рассказал, что в данный момент Совет Безопасности ООН "очень разрознен" в отношении ситуации в Сирии. Поэтому решить ситуацию в Сирии, по словам генсекретаря, ему не под силу.

"В Сирии присутствуют несколько разных армий, сражаются всевозможные ополчения со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, есть и другие разногласия между остальными частями региона", - рассказал Гутерриш.

По его мнению, "наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы".

"У нас есть структурная проблема в Совете Безопасности", - добавил генсекретарь ООН. "Совет представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны", - пояснил Гутерриш, заметив, что "мир сегодня СБ уже не представляет".

Напомним, представитель России в Организации по запрещению химического оружия обвинил британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума.

Как сообщала "Страна", глава МИД Германии выступит с докладом по Украине и Сирии на встрече G7 в Торонто.