Лидер КНДР Ким Чен Ын дал согласился на проверку ядерного полигона инспекцией США после заявления о прекращении ядерной программы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео глава Северной Кореи согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон. Также Ким Чен Ын заявил о том, что нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность.

После того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к полигонам КНДР, США рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов.

Напомним, что ране "Страна" разбиралась, почему КНДР закрывает ракетную программу.

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что США ни в чем не уступили в переговорах с КНДР.