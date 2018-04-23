Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пообещал профинансировать Парижское соглашение по климату.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По словам предпринимателя, он готов выделить $4,5 миллиона на уплату взноса США в рамках Парижского соглашения о климате.

Блумберг заявил, что надеется на то, что США вернутся к Парижскому соглашению, а пока он чувствует ответственность за взятые обязательства, поэтому готов оплатить американский взнос.

"Америка, подписывая соглашение, взяла на себя определенные обязательства. И я, как американец, чувствую ответственность за это обещание", - сказал предприниматель.

"Трамп часто меняет свои решения, это верно. Америка - большой игрок, и мы должны пойти и помочь миру не допустить катастрофы", - сказал он в интервью.

1 июня прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году.

Напомним, что миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал спецпосланником ООН по вопросам климата.

Как сообщала "Страна", на всей территории США зафиксировали признаки серьезного изменения климата.