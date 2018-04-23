Бывший глава ПАСЕ Педро Аграмунт фигурирует в отчете о коррупции в ПАСЕ, как лоббист интересов Азербайджана.

Об этом говорится в отчете независимого органа внешнего расследования (ESI).

Также расследователи рассмотрели, почему кандидат на должность содокладчика по Азербайджану в Мониторинговом комитете Лиз Кристофферсен (Норвегия), не была назначена в 2009 году.

По версии ESI, кандидатура Кристофферсен была отклонена, когда подключились сторонники интересов Азербайджана - Хэнкок, Линтнер и Аграмунт. В итоге выбрали Дебоно Греча.

Аграмунт был содокладчиком по Азербайджану с июня 2010 по июнь 2015 года.

Напомним, что Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения со стороны отдельных депутатов Азербайджана вопреки этическим стандартам.

Как сообщала "Страна", обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат еще с 2012 года, когда активисты обнародовали ряд подтверждений о системном подкупе депутатов правительством Азербайджана. Ассамблея в течение нескольких лет игнорировала эти обвинения, пока в 2015 году часть из них не подтвердила итальянская полиция, задержавшая одного из бывших депутатов, Луку Волонте.