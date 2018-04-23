В Никарагуа во время столкновений с полицией погибли не менее 25 протестующих, пострадали более 100.

Об этом сообщает DW.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Участники акций протеста используют камни и самодельные гранаты.

Столкновения продолжаются в столице Манагуа и еще в нескольких городах страны.

Также сообщается, что неизвестный застрелил журналиста во время прямого эфира.

Протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля. Митингующие выступают против реформы социального обеспечения. Они обвиняют президента Даниэля Ортегу в коррупции, авторитарности и резком обогащении членов его семьи.

Напомним, что после землетрясения у берегов Гондураса на Карибах объявили угрозу цунами.

Как сообщала "Страна", МИД Украины не рекомендовал посещать Панаму и Никарагуа.