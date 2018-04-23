Николаевские патрульные спасли девушку, которая прыгнула в реку с моста. Инцидент произошел 22 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева в Facebook.

В первой половине дня экипажу патрульной полиции поступил вызов о попытке самоубийства. Случайный прохожий увидел, как с Варваровского моста в реку прыгнула девушка. По дороге на место один из инспекторов связался с заявителем по телефону и выяснил, что девушка находится в воде метрах в 20-30 от берега со стороны центра города и зовет на помощь.

Патрульные перелезли через забор стройки, чтобы добраться до берега. Один из полицейских решил вплавь спасать девушку, второй - поддерживал голосовой контакт с потерпевшей, и корректировал действия напарника.

Охранник на стройке помог патрульным вынести пострадавшую на пирс, где ей оказали первую помощь и передали ее врачам скорой помощи.

Фото: facebook.com/mykolaivpolice

Напомним, что в Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с Московского моста в Днепр.

Как сообщала "Страна", в Одессе француз пытался спрыгнуть с моста из-за нелепой жизни, но его отговорила полиция.