Обнаженный стрелок, который открыл огонь возле кафе в Нэшвилле (Теннеси) может иметь психические расстройства. За ним тянется шлейф правонарушений.

Об этом сообщает Fox news.

Подозреваемый 29-летний Трэвис Рейнкинг задерживался в июле 2017 года возле Белого дома. Тогда он заявил, что хочет договориться о встрече с Дональдом Трампом. После попытки проникновения в Белый дом у "голого стрелка" изъяли четыре единицы оружия и отозвали лицензию. Но позже оружие вернули отцу Рейнкинга, а тот отдал его сыну.

До этого инцидента Рейнкинг заявлял, что за ним шпионит певица Тейлор Свифт, которая якобы взломала его аккаунт на Netflix и назначила встречу.

Также мужчина получал предупреждения за плавание голым в публичном бассейне.

Фото: twitter.com/MNPDNashville

Напомним, 22 апреля в США в штате Теннесси голый мужчина устроил стрельбу в кафе Waffle House. В результате стрельбы три человека погибли, еще четыре получили ранения. Посетитель выбил у стрелка оружие.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Очевидцы описали стрелка, как белого мужчину с короткими волосами.