После того, как лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о прекращении ядерной программы, Южная Корея предупредила, что прекращает вещание громкоговорителей на границе с критикой Северной Кореи.

Об этом сообщают РИА Новости.

С понедельника, 23 апреля, Южная Корея прекращает вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне. Это будет сделано в преддверии межкорейского саммита, который пройдет 27 апреля.

"Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", - заявило министерства обороны Южной Кореи.

С 2015 года Южная Корея вела "психологическую войну" против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.

Напомним, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный полигон на севере страны прекращает свою работу.

Как сообщала "Страна", ранее Южная Корея через громкоговорители на границе с КНДР объявила, что Ким Чен Ын убил брата.