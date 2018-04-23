Международный валютный фонд пересмотрел главные принципы борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих состав МВФ.

Оценка коррупционных рисков будет учитываться при кредитовании стран. Правительствам будут предлагать на добровольной основе пройти проверку на уязвимости их систем управления.

"Эти изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами", - говорится в заявлении.

В МВФ добавляют, что для того, чтбы решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов, государствам-членам будут предлагать добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ в рамках надзора с тем, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и располагают механизмами для прекращения отмывания и сокрытия "грязных" денег.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) заявил об ослаблении реформ в Украине.

Как сообщала "Страна", Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ.